Ex di Temptation Island perde il figlio: “Dolore immenso” (Di sabato 27 agosto 2022) Il pubblico di Temptation Island probabilmente si ricorderà di lei solo perché Antonella Elia sentendola parlare di sé in terza persona le chiese “ma chi è Sofia?”, anche perché l’esperienza di Sofia Calesso e del compagno Alessandro Medici nel reality show fu brevissima. I due sono ancora una coppia e per qualche mese hanno anche pensato di diventare a breve dei genitori. Sofia, infatti, era incinta e al settimo cielo. Poi, un giorno, l’emorragia, che però sembrava doversi arrestare presto. “La gioia è durata però pochi secondi, il tempo di pensare che avrebbe resistito” ha detto la Calesso nella recente intervista, “e poi l’emorragia è aumentata al punto da spezzare quella vita e anche la mia felicità. Non ci sono parole per esprimere ciò che si prova”. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e Donne, una coppia fa marcia indietro: ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 27 agosto 2022) Il pubblico diprobabilmente si ricorderà di lei solo perché Antonella Elia sentendola parlare di sé in terza persona le chiese “ma chi è Sofia?”, anche perché l’esperienza di Sofia Calesso e del compagno Alessandro Medici nel reality show fu brevissima. I due sono ancora una coppia e per qualche mese hanno anche pensato di diventare a breve dei genitori. Sofia, infatti, era incinta e al settimo cielo. Poi, un giorno, l’emorragia, che però sembrava doversi arrestare presto. “La gioia è durata però pochi secondi, il tempo di pensare che avrebbe resistito” ha detto la Calesso nella recente intervista, “e poi l’emorragia è aumentata al punto da spezzare quella vita e anche la mia felicità. Non ci sono parole per esprimere ciò che si prova”. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e Donne, una coppia fa marcia indietro: ...

unpezzodite : RT @indecisissimo: la parodia di temptation island per latina rimarrà nei secoli dei secoli - Manu61318556 : RT @indecisissimo: la parodia di temptation island per latina rimarrà nei secoli dei secoli - emmalexpdc : RT @indecisissimo: la parodia di temptation island per latina rimarrà nei secoli dei secoli - indecisissimo : la parodia di temptation island per latina rimarrà nei secoli dei secoli - mugi_iwara : questo è il temptation island coreano e vorrei scherzare -