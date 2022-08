Controlli della Polizia locale a Napoli: multe ai locali (Di sabato 27 agosto 2022) Controlli della Polizia locale, a Napoli: nel mirino vendita di alcol a minori. Nel Centro storico controllati e multati 7 esercizi pubblici che, con gli arredi della propria attività di somministrazione, avevano occupato abusivamente le aree antistanti ai locali invadendo anche parte dello spazio della strada destinato alla circolazione veicolare. Denunciata all’Autorita’ giudiziaria, invece, l’occupazione illecita effettuata dal titolare di una pizzeria di via Speranzella che aveva allestito una struttura durevole, ancorando in modo stabile all’edificio una pedana approntata per tavoli e sedie. Ed ancora, registrate violazioni come musica troppo alta ma anche vendita di bibite senza autorizzazioni. In tema di Controlli ambientali e ... Leggi su ildenaro (Di sabato 27 agosto 2022), a: nel mirino vendita di alcol a minori. Nel Centro storico controllati e multati 7 esercizi pubblici che, con gli arredipropria attività di somministrazione, avevano occupato abusivamente le aree antistanti aiinvadendo anche parte dello spaziostrada destinato alla circolazione veicolare. Denunciata all’Autorita’ giudiziaria, invece, l’occupazione illecita effettuata dal titolare di una pizzeria di via Speranzella che aveva allestito una struttura durevole, ancorando in modo stabile all’edificio una pedana approntata per tavoli e sedie. Ed ancora, registrate violazioni come musica troppo alta ma anche vendita di bibite senza autorizzazioni. In tema diambientali e ...

_Nico_Piro_ : I morti sul lavoro sono frutti amari della mancanza di controlli e di norme per la sicurezza non rispettate. È un'e… - OfficialASRoma : In seguito a un trauma riportato durante la seduta odierna di allenamento, Wijnaldum è stato sottoposto in serata a… - calabrianewsit : Cirò Marina, controlli e sanzioni ai locali della movida - - dony_467 : @Uther_Raffaele @matteorenzi Ed i lucani con il preosieguo della devastazione del territorio e della totale Assenza di controlli!!!! - GaetanoBresci9 : @AgostinoBianchi @marilovesgr33n Infatti. Anche perché ho un po' girellato tra Massa e Livorno e loro sanno tutto e… -