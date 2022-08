Ciano arriva in città e firma: ufficiale il passaggio di Insigne al Frosinone (Di sabato 27 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Vanno di fretta il Benevento e Camillo Ciano. arrivato in città questa mattina, l’attaccante ha apposto la firma sul contratto che lo legherà per le prossime due stagioni alla Strega. Si pensava che la fumata bianca arrivasse solo dopo il confronto con il Frosinone e invece le due società hanno accelerato i tempi, definendo lo scambio che porta Roberto Insigne a compiere il percorso inverso. L’esterno partenopeo lascia definitivamente il Sannio, approdando alla corte di Fabio Grosso. Il tecnico ciociaro non avrà a disposizione l’ormai ex Benevento per lo scontro diretto di domani sera al “Ciro Vigorito”, avendo diramato nel primo pomeriggio l’elenco dei convocati. “Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Vanno di fretta il Benevento e Camilloto inquesta mattina, l’attaccante ha apposto lasul contratto che lo legherà per le prossime due stagioni alla Strega. Si pensava che la fumata biancasse solo dopo il confronto con ile invece le due società hanno accelerato i tempi, definendo lo scambio che porta Robertoa compiere il percorso inverso. L’esterno partenopeo lascia definitivamente il Sannio, approdando alla corte di Fabio Grosso. Il tecnico ciociaro non avrà a disposizione l’ormai ex Benevento per lo scontro diretto di domani sera al “Ciro Vigorito”, avendo diramato nel primo pomeriggio l’elenco dei convocati. “Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con ...

