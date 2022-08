Calenda non lo aopporta più nessuno. Di Battista: «Hai le natiche al posto delle guance» (Di sabato 27 agosto 2022) Straparla da settimane, Carlo Calenda. Fa il maestrino con la bacchetta in mano. Sale in cattedra e mette i voti a tutti. Distribuisce insulti a destra e a manca, forse pensando di poter catturare una fetta di elettori. Per lui «la Meloni spaventa» e «Berlusconi non è più in sé». A Salvini riserva insulti: «Dici cretinate» e «Papeete, studia prima di parlare». «Se vuoi continuare a baciare le mucche, fallo pure» Strapazza pure Albertini, che confessa: «Mi ha trattato come un questuante». Nel suo mirino finiscono pure la Bonino e Letta, al quale non risparmia uno sfottò: «Ti sei fregato da solo». Poi si atteggia a ragazzino, annuncia di sbarcare su Tikok. E cerca di fare anche lo spiritoso: «Io non so ballare, sembro un orso ubriaco. Non posso dare consigli di make up perchè ho la pancia e sono brutto». Calenda pariolino o burino: le reazioni Ma ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 27 agosto 2022) Straparla da settimane, Carlo. Fa il maestrino con la bacchetta in mano. Sale in cattedra e mette i voti a tutti. Distribuisce insulti a destra e a manca, forse pensando di poter catturare una fetta di elettori. Per lui «la Meloni spaventa» e «Berlusconi non è più in sé». A Salvini riserva insulti: «Dici cretinate» e «Papeete, studia prima di parlare». «Se vuoi continuare a baciare le mucche, fallo pure» Strapazza pure Albertini, che confessa: «Mi ha trattato come un questuante». Nel suo mirino finiscono pure la Bonino e Letta, al quale non risparmia uno sfottò: «Ti sei fregato da solo». Poi si atteggia a ragazzino, annuncia di sbarcare su Tikok. E cerca di fare anche lo spiritoso: «Io non so ballare, sembro un orso ubriaco. Non posso dare consigli di make up perchè ho la pancia e sono brutto».pariolino o burino: le reazioni Ma ...

