Berlusconi: «Di Bello è stato scandaloso. L'Udinese giocava in 12. Dovrebbe chiamarsi Di brutto»

Berlusconi show, ieri. Il suo Monza ha subito la terza sconfitta consecutiva, contro L'Udinese, che ha vinto in rimonta. Il Cavalieri si è lamentato del fatto che la squadra non lo segue. «Ho detto cose semplici. Ma i miei suggerimenti poi non sono stati seguiti. Ho detto al portiere che doveva lanciare lungo, gli attaccanti devono stare davanti, bisogna difendere a uomo. Le nostre regole interne dicono che il portiere deve lanciare la palla nell'altra metà campo». E poi gli strali sull'arbitraggio: «L'arbitro è stato scandaloso. L'Udinese giocava in 12 e con loro c'era anche lui. Come si chiama Di Bello? Dovrebbe chiamarsi Di brutto. Il gol partita dell'Udinese era in fuorigioco. E in molti scontri ha ...

