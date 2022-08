Barcellona | Xavi | “Girone di Champions League più difficile degli ultimi venti anni”

Leggi su sportface

(Di sabato 27 agosto 2022) Il tecnico del, alla vigilia del match de La Liga contro il Valladolid, ha parlato in conferenza stampa commentando ildidove c’è anche l’Inter: “Cercheremo di battere tutti ma è il gruppo più. Sarà una sfida. Mercato? Non vedo l’ora che finisca per sapere su chi potremo contare. Possono succedere tante cose ma bisogna adattarsi. Per Aubameyang e Depay non escludo nulla, possono succedere tante cose, vediamo quale sarà la situazione fra cinque giorni”. Su Bernardo Silva e Braithwaite: “La speranza non si perde mai ma non sarà facile. Detto con sincerità, la vedo molto complicata. Marcos Alonso? Tutti gli scenari sono possibili, non ...