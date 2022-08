SickBoy1987 : Peggiori All Blacks di sempre?! @spartacus_19 - Gazzetta_it : All Blacks orribili, l’Argentina passa 25-18 e fa la storia #rugby - Eurosport_IT : Altro KO per gli All Blacks nel terzo turno di Rugby Championship???????? È la seconda sconfitta di sempre contro i Pu… - sunsetodown : No fermi tutti! l'Argentina ha battuto gli All Blacks? A rugby? In Nuova Zelanda? - Rugbymeet : Pumas vincono ancora in Nuova Zelanda, crisi nera per gli All Blacks #TRC #NZLvARG #Pumas #AllBlacks -

Crisi per gliche hanno perso quattro delle ultime cinque partite ...Contro la versione più orribile deglimai vista in oltre 20 anni, nella terza giornata del Rugby Championship dell'emisfero sud, l'Argentina del c.t. Michael Cheika scrive la pagina più gloriosa della sua storia, passando per ...CHRISTCHURCH - Argentina beat the All Blacks for the first time in New Zealand with a stunning 25-18 Rugby Championship win in Christchurch on Saturday, piling further pressure on coach Ian Foster.The home side, who squandered an early 15-6 lead, have now lost six of their last eight Tests and can expect more severe criticism.