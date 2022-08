Al via il grande rientro dalle vacanze (Di sabato 27 agosto 2022) AGI - L'ultimo weekend del mese in Italia è all'insegna del secondo controesodo agostano, con traffico da bollino rosso sulla rete stradale e autostradale fino a lunedi' mattina. dalle 8 alle 16 di sabato e dalle 7 alle 22 di domenica è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti. Già dal venerdì pomeriggio si è registrato un aumento dei flussi in uscita dalle principali località turistiche verso i centri urbani. Viabilità Italia prevede traffico intenso sulle grandi direttrici, con lunghe code e incolonnamenti soprattutto domenica sera. In particolare il traffico sarà intenso in direzione delle regioni del Nord e verso i grandi centri urbani, ma anche per le ultime partenze in direzione delle località di villeggiatura, lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e ai valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e ... Leggi su agi (Di sabato 27 agosto 2022) AGI - L'ultimo weekend del mese in Italia è all'insegna del secondo controesodo agostano, con traffico da bollino rosso sulla rete stradale e autostradale fino a lunedi' mattina.8 alle 16 di sabato e7 alle 22 di domenica è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti. Già dal venerdì pomeriggio si è registrato un aumento dei flussi in uscitaprincipali località turistiche verso i centri urbani. Viabilità Italia prevede traffico intenso sulle grandi direttrici, con lunghe code e incolonnamenti soprattutto domenica sera. In particolare il traffico sarà intenso in direzione delle regioni del Nord e verso i grandi centri urbani, ma anche per le ultime partenze in direzione delle località di villeggiatura, lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e ai valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e ...

