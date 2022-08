Wta Granby 2022 | programma e orari venerdì 26 agosto

(Di venerdì 26 agosto 2022) Il, glie l’ordine di gioco del torneo Wta 250 di(cemento outdoor) per la giornata di26. Sul cemento canadese, di scena la prima semifinale con la numero 1 del tabellone pronta a sfidare Diane Parry. La sfida non inizierà prima della mezzanotte. Prima, alle 21:30, inla semifinale di doppio sul centrale. Ildi26COURT CENTRAL Dalle 21:30, R. Marino/O. Tjandramulia – H. Dart/R. van der Hoek Non prima delle 00:00, (1) D. Kasatkina – D. Parry SportFace.

TENNIS - Niente da fare per Jasmine Paolini nel secondo turno del250 di. Sul cemento canadese la 26enne lucchese (testa di serie #3) perde in tre set (4 - 6; 6 - 1; 6 - 2) contro la padrona di casa Rebecca Marino e dice addio ai sogni di gloria. La ......il forfait prima della sfida con Zhang per un problema alla coscia neldi Cleveland alla vigilia dell'ultimo Slam della stagione. Dura un set parallelamente la difesa di Jasmine Paolini a...Nella notte, oltre ai vari incontri di qualificazione allo US Open, si sono disputati anche i match dei tornei in corso questa settimana, e tra le tenniste azzurre impegnate c'era Jasmine Paolini. Pur ...