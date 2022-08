West Nile, 'Attenzione alle zanzare e all'acqua stagna nei sottovasi: ecco 5 precauzioni da adottare in casa' (Di venerdì 26 agosto 2022) Sono 301 i casi di West Nile virus registrati in Italia dal giugno 2022. 'Nessun allarmismo, ma è giusto prestare Attenzione', afferma Marina Munari , direttore dell'Unità Operativa Complessa di ... Leggi su leggo (Di venerdì 26 agosto 2022) Sono 301 i casi divirus registrati in Italia dal giugno 2022. 'Nessun allarmismo, ma è giusto prestare', afferma Marina Munari , direttore dell'Unità Operativa Complessa di ...

istsupsan : ??Ancora in aumento i casi umani di infezione da West Nile nell’ultima settimana ???Da inizio giugno in Italia 301 ca… - Agenzia_Ansa : West Nile, 71 casi e 2 decessi in Italia in 7 giorni. Salgono a 301 i contagi e a 15 i decessi da giugno #ANSA - Agenzia_Ansa : Crescono i casi di infezione da West Nile in Veneto. All'ospedale di Padova, in pochi giorni, sono diventati 10 i p… - Riccardi_FVG : ??#SALUTE #FVG/ VIRUS #WESTNILE, ALTRI ANIMALI INFETTI A PALMANOVA E UDINE Ho convocato ieri pomeriggio un incontro… - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: West Nile, 71 casi e 2 decessi in Italia in 7 giorni. Salgono a 301 i contagi e a 15 i decessi da giugno #ANSA https://… -