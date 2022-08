Vieri | «Metto Messi davanti a Maradona e a Ronaldo dell’Inter»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 26 agosto 2022) Christiansi racconta al Corriere della Sera. Dice di essere cambiato da quando ha sposato sua moglie, Costanza Caracciolo ed ha avuto le piccole Stella e Isabel. «Stella e Isabel, le nostre bimbe, mi hanno insegnato la pazienza. Mai stato paziente un secondo in vita mia». Per anni è stato ritenuto un donnaiolo: «Quella vita lì è finita! Mi sono divertito, non lo nego». Gli chiedono chi sia il suo migliore amico. Cita Christian Brocchi, Nicola Ventola, Lele Adani, Cassano, Giuseppe Pancaro, incontrato a 16 anni nella primavera del Torino. «C’è un grande affetto tra di noi, il legame è fortissimo. I calciatori, vede, sono capaci di lunghe e profondissime amicizie: si convive in squadra e in ritiro, si vince e si perde insieme. Oggi, se ci vedesse giocare a padel, le sembreremmo dei pazzi». Sul padel, sua passione: «Il tennis richiede tecnica, il padel no. Noi ...