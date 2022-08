Viaggi in Giappone: presto sarà eliminato il tampone molecolare (Di venerdì 26 agosto 2022) Le ultime novità sui PCR. Tutte le informazioni utili da conoscere. Finalmente saranno semplificate le complicatissime regole per entrare in Giappone. Almeno per quanto riguarda il test Covid richiesto. A breve, infatti, potrebbe non essere più obbligatorio il tampone molecolare PCR, effettuato nelle 72 ore precedenti L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 26 agosto 2022) Le ultime novità sui PCR. Tutte le informazioni utili da conoscere. Finalmente saranno semplificate le complicatissime regole per entrare in. Almeno per quanto riguarda il test Covid richiesto. A breve, infatti, potrebbe non essere più obbligatorio ilPCR, effettuato nelle 72 ore precedenti L'articolo è apparso prima sul sitoNews.com

_Karashi_san : @Haushinka86 A me viene da piangere non solo per i viaggi in Europa ma pure quelli in Corea e Giappone. Mi maledico… - testadalghe : pianificare i viaggi per il 2025 perché per il mio cervello siamo ancora nel 2020 ?? quando come tempistiche penso s… - patrick_c : Il Giappone fa un piccolo passo verso la riapertura. Accetterà turisti individuali, ma solo se prenoteranno attrave… - TerroneVGC : @AndreaCristofa8 Non sono esperto di viaggi in Giappone purtroppo. Ma tanto al 99,9% resterà fantasia. - missionline : JNTO a Roma è l’organismo di riferimento per le aziende o TMC che vogliono organizzare viaggi in una delle destinaz… -