Università, a Salerno master per futuri dirigenti sanitari (Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Formare i futuri dirigenti del settore sanitario, per gestire scenari ipercompetitivi e sempre più sfidanti: è la mission del master di II livello DAOSan (Direzione delle Aziende e delle Organizzazioni sanitarie), promosso dal Dipartimento di Scienze Aziendali – Management & Innovation Systems (DISA-MIS) dell'Università degli Studi di Salerno. Sono aperte le iscrizioni al Bando della XVII edizione del master DAOSan, curriculum "Risk management & Transformational Leadership in Healthcare Organizations", che si propone di formare professionisti di alto profilo idonei a svolgere funzioni dirigenziali nelle Aziende sanitarie pubbliche e private, nelle istituzioni del settore ...

