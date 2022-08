Tragedia per la Balocco: il dramma del fulmine fatale ai due amici (Di venerdì 26 agosto 2022) Alberto Balocco, 56 anni appena compiuti, amministratore delegato dell'omonima industria dolciaria di Fossano, nel cuneese, è morto nel pomeriggio di oggi in un drammatico incidente in montagna. Balocco, che si trovava in vacanza, in compagnia di un amico, Davide Vigo, 55 anni, originario di Torino e residente in Lussemburgo, stava compiendo una passeggiata in mountain bike nella zona dell'Assietta, nel Comune di Pragelato. I due sono stati colpiti da un fulmine e hanno perso entrambi la vita. Come spiegano i tecnici del Soccorso Alpino, la chiamata di emergenza è arrivata nel primo pomeriggio da un passante che ha visto i due ciclisti a terra, esanimi. Sul posto è stato inviato il Servizio regionale di Elisoccorso e sono state allertate le squadre a terra del Soccorso Alpino e i Carabinieri. L'equipe sbarcata ... Leggi su iltempo (Di venerdì 26 agosto 2022) Alberto, 56 anni appena compiuti, amministratore delegato dell'omonima industria dolciaria di Fossano, nel cuneese, è morto nel pomeriggio di oggi in untico incidente in montagna., che si trovava in vacanza, in compagnia di un amico, Davide Vigo, 55 anni, originario di Torino e residente in Lussemburgo, stava compiendo una passeggiata in mountain bike nella zona dell'Assietta, nel Comune di Pragelato. I due sono stati colpiti da une hanno perso entrambi la vita. Come spiegano i tecnici del Soccorso Alpino, la chiamata di emergenza è arrivata nel primo pomeriggio da un passante che ha visto i due ciclisti a terra, esanimi. Sul posto è stato inviato il Servizio regionale di Elisoccorso e sono state allertate le squadre a terra del Soccorso Alpino e i Carabinieri. L'equipe sbarcata ...

NicolaMorra63 : Ogni tanto i social mi ricordano di chi riusciva a trasformare una tragedia in occasione per fare #PIL. Ma a che l… - berlusconi : Il #terremoto del 24 agosto 2016 ha segnato un’altra tragedia per l’Italia. Oggi, il mio pensiero va alle centinai… - matteosalvinimi : Solidarietà alle donne e agli uomini della Polizia Penitenziaria, dopo l’ennesima follia registrata nelle carceri i… - Alessan15927371 : RT @GuidoCrosetto: Alberto Balocco per molti era l’industriale dei biscotti e dei panettoni. Per me un amico ed una persona che stimavo eno… - LegaSalvini : RT @matteosalvinimi: La sinistra è turbata dai miei post anziché dalle violenze… Lega è subito intervenuta sul caso di Alessandra, come è v… -