Sport in tv oggi (venerdì 26 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di venerdì 26 agosto 2022) Un venerdì 26 agosto ricchissimo di eventi si prospetta e OA Sport seguirà tutto Come suo solito. Si comincia con le prime sessioni del trap maschile e femminile degli Europei di tiro a volo. Gli azzurri vorranno farsi trovare pronti all’appuntamento, in cerca della massima precisione. Tornerà poi il Mondiale 2022 di F1. Sulla pista di Spa-Francorchamps (Belgio) prima giornata di prove libere e scopriremo quali saranno i valori, con l’augurio che la Ferrari sia al vertice. Fari puntati poi sulla settima tappa della Vuelta a España: una frazione che si presta a colpi di mano, in cui anche la creatività potrebbe fare la differenza. Una giornata speciale che sancirà anche l’inizio del Mondiale di volley maschile e le partite di un certo interesse non mancheranno, alla stessa stregua della tappa di Diamond ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 agosto 2022) Un26ricchissimo disi prospetta e OAseguirà tuttosuo solito. Si comincia con le prime sessioni del trap maschile e femminile degli Europei di tiro a volo. Gli azzurri vorranno farsi trovare pronti all’appuntamento, in cerca della massima precisione. Tornerà poi il Mondiale 2022 di F1. Sulla pista di Spa-Francorchamps (Belgio) prima giornata di prove libere e scopriremo quali saranno i valori, con l’augurio che la Ferrari sia al vertice. Fari puntati poi sulla settima tappa della Vuelta a España: una frazione che si presta a colpi di mano, in cui anche la creatività potrebbe fare la differenza. Una giornata speciale che sancirà anche l’inizio del Mondiale di volley maschile e le partite di un certo interesse non mancheranno, alla stessa stregua della tappa di Diamond ...

Agenzia_Ansa : Sorteggio Champions: Inter nel girone con Barcellona e Bayern Monaco. Per il Milan c'è il Chelsea, per la Juvevntus… - OfficialASRoma : ?? Oggi eravamo 60.859 ???? Complimenti a Filippina, è lei la vincitrice di 'Ogni tifoso conta'! ?? La nuova Toyota… - laregione : Colombo: ‘È oggi che ho più chance di medaglia’ - Diego891989 : @ChiccoLazio Intanto portalo qua in prestito con diritto di riscatto e ingaggio a metà con tottenham,poi se il pros… - federicobrighi : Ormai parlo solo usando le frasi delle canzoni,esempio: oggi stavo guidando e mia mamma mi urla “Fede perché vai co… -