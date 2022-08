Spiagge libere occupate, forse perché i litorali sono in mano a concessionari privati? (Di venerdì 26 agosto 2022) In questi giorni ha fatto notizia l’abuso dell’occupazione di Spiagge libere con ombrelloni e sdraio da parte dei bagnanti dei litorali italiani, dalla Toscana alla Romagna, dalla Sicilia alla Liguria. In pratica, c’è chi lascia dalla sera prima o dal primo mattino teli mare o altro per assicurarsi un posto “al sole”. Ombrelloni sequestrati e multe in alcuni casi sono sono il risultato di vere e proprie retate sulle Spiagge libere operate dalle varie polizie locali. Non si può però non chiedersi come in quelle località non si riuscisse a trovare uno spazio. forse perché quei litorali sono quasi completamente affidati a concessionari privati? forse ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) In questi giorni ha fatto notizia l’abuso dell’occupazione dicon ombrelloni e sdraio da parte dei bagnanti deiitaliani, dalla Toscana alla Romagna, dalla Sicilia alla Liguria. In pratica, c’è chi lascia dalla sera prima o dal primo mattino teli mare o altro per assicurarsi un posto “al sole”. Ombrelloni sequestrati e multe in alcuni casiil risultato di vere e proprie retate sulleoperate dalle varie polizie locali. Non si può però non chiedersi come in quelle località non si riuscisse a trovare uno spazio.queiquasi completamente affidati a...

