Sorteggi Europa League 2022/23: ecco i gironi di Roma e Lazio (Di venerdì 26 agosto 2022) A Istanbul il Sorteggio della fase a gironi della prossima Europa League. La composizione degli otto gruppi e le avversarie di Roma e Lazio: Gruppo A: Arsenal, Psv, Bodo, Zurigo Gruppo B: Dinamo Kiev, Rennes, Fenerbache, Aek Larnaka Gruppo C: Roma, Ludogorets, Real Betis, Hjk Helsinki Gruppo D: Braga, Malmoe, Union Berlino, Union Saint-Gilloise Gruppo E: Manchester United, Real Sociedad, Sheriff, Omonia Gruppo F: Lazio, Feyenoord, Midtjylland , Sturm Graz Gruppo G: Olympiacos, Qarabag, Friburgo, Nantes Gruppo H: Stella Rossa, Monaco, Ferencvaros, Trabzonspor L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) A Istanbul ilo della fase adella prossima. La composizione degli otto gruppi e le avversarie di: Gruppo A: Arsenal, Psv, Bodo, Zurigo Gruppo B: Dinamo Kiev, Rennes, Fenerbache, Aek Larnaka Gruppo C:, Ludogorets, Real Betis, Hjk Helsinki Gruppo D: Braga, Malmoe, Union Berlino, Union Saint-Gilloise Gruppo E: Manchester United, Real Sociedad, Sheriff, Omonia Gruppo F:, Feyenoord, Midtjylland , Sturm Graz Gruppo G: Olympiacos, Qarabag, Friburgo, Nantes Gruppo H: Stella Rossa, Monaco, Ferencvaros, Trabzonspor L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

