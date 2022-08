Roma, ruba i denti d’oro ai defunti e se li rivende: dipendente Ama nei guai (Di venerdì 26 agosto 2022) Sottraeva denti d’oro dalle salme dei defunti e se li rivendeva. Ora un dipendente Ama del servizio cimiteriale rischia di finire davanti al giudice con l’accusa di peculato. I fatti L’uomo dopo aver sottratto i denti ai defunti li rivendeva a un Compro Oro, sono 4 le persone ritenute dal giudice inquirente in questo giro giro d’affari e tutte e quattro rischiano di essere processati. A riportare la notizia è il Corriere della Sera che racconta di fatti che risalgono al 2013 e sembra ormai il capo di imputazione essere prescritto. Il Sostituto procuratore che ha coordinato le indagini non è affatto d’accordo con questa eventualità e vorrebbe davvero che l’incaricato della municipalizzata che nell’estumulare i resti dei sepolti si impossessava dei loro ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 26 agosto 2022) Sottraevadalle salme deie se liva. Ora unAma del servizio cimiteriale rischia di finire davanti al giudice con l’accusa di peculato. I fatti L’uomo dopo aver sottratto iailiva a un Compro Oro, sono 4 le persone ritenute dal giudice inquirente in questo giro giro d’affari e tutte e quattro rischiano di essere processati. A riportare la notizia è il Corriere della Sera che racconta di fatti che risalgono al 2013 e sembra ormai il capo di imputazione essere prescritto. Il Sostituto procuratore che ha coordinato le indagini non è affatto d’accordo con questa eventualità e vorrebbe davvero che l’incaricato della municipalizzata che nell’estumulare i resti dei sepolti si impossessava dei loro ...

