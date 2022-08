Rabiot vicino alla permanenza, ma scalpita Miretti (Di venerdì 26 agosto 2022) Adrien Rabiot potrebbe rimanere alla Juventus dopo aver rifiutato il Manchester United. Intanto scalpita Miretti, che potrebbe trovare un posto da titolare Adrien Rabiot sembra ormai quasi certo della propria permanenza a Torino. Il suo trasferimento al Manchester United sembra ormai essere naufragato, anche per via delle elevate richieste del giocatore francese. L’ex calciatore del L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 26 agosto 2022) Adrienpotrebbe rimanereJuventus dopo aver rifiutato il Manchester United. Intanto, che potrebbe trovare un posto da titolare Adriensembra ormai quasi certo della propriaa Torino. Il suo trasferimento al Manchester United sembra ormai essere naufragato, anche per via delle elevate richieste del giocatore francese. L’ex calciatore del L'articolo

Jopep83 : @_m_lorenz0 @Bresingar_ Ok che l’erba del vicino è sempre più verde ma Bonucci-Smalling e Rabiot-Cristante… “Nel ca… - 73Bono73 : @massimozampini @geometriche Massimo tu che sei vicino alla juve, come mai Rabiot titolare dopo che ha messo in dif… - Vincenzo140893 : RT @VincenzoCund: Ed in attesa di eventuali offerte per #Arthur o #Rabiot (col brasiliano più vicino all’uscita rispetto al francese che #A… - VincenzoCund : Ed in attesa di eventuali offerte per #Arthur o #Rabiot (col brasiliano più vicino all’uscita rispetto al francese… - ManueleBruzzi1 : @armagio @KonSTarD_ Al momento oggi vicino a Locatelli non c’è un giocatore che non abbia paura di tenere il pallon… -