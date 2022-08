Polizia postale: aumentano i casi di “ricatti a sfondo sessuale” online. Un pericolo per i minori (Di venerdì 26 agosto 2022) Sono già oltre un centinaio le segnalazioni ricevute dalla Polizia postale, che coinvolgono minori, per lo più tra i 15 e i 17 anni, ma in alcuni casi anche più piccoli L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 26 agosto 2022) Sono già oltre un centinaio le segnalazioni ricevute dalla, che coinvolgono, per lo più tra i 15 e i 17 anni, ma in alcunianche più piccoli L'articolo proviene da Firenze Post.

