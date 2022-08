Pnrr, De Luca: “Aumento materie prime, rischio blocco cantieri” (Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“L’Aumento del prezzo delle materie prime rischia di bloccare il Pnrr, i cantieri”. E’ all’allarme lanciato dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb. “Noi saremo obbligati nei prossimi giorni a rivedere anche le basi finanziarie per le gare che sono state bandite – spiega – rischiamo di non avere la partecipazione delle imprese anche per opere di manutenzione ordinaria. Abbiamo in corso, siamo alla vigilia di gare importanti per realizzare nuovi ospedali, impianti di compostaggio. Dobbiamo rivedere tutto il capitolato di gara”. “Di tutto avevamo bisogno tranne che della campagna elettorale” – ha sottolineato de Luca, in diretta Fb – Parla di “momenti di grande confusione politica che hanno disturbato questo nostro mese ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“L’del prezzo dellerischia di bloccare il, i”. E’ all’allarme lanciato dal governatore della Campania, Vincenzo De, in diretta Fb. “Noi saremo obbligati nei prossimi giorni a rivedere anche le basi finanziarie per le gare che sono state bandite – spiega – rischiamo di non avere la partecipazione delle imprese anche per opere di manutenzione ordinaria. Abbiamo in corso, siamo alla vigilia di gare importanti per realizzare nuovi ospedali, impianti di compostaggio. Dobbiamo rivedere tutto il capitolato di gara”. “Di tutto avevamo bisogno tranne che della campagna elettorale” – ha sottolineato de, in diretta Fb – Parla di “momenti di grande confusione politica che hanno disturbato questo nostro mese ...

