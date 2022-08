Padre Pio, Shia LaBeouf si converte al Cattolicesimo: "Dio stava usando il mio ego per attirarmi a sé" (Di venerdì 26 agosto 2022) Shia LaBeouf ha descritto il processo di conversione al Cattolicesimo e la chiamata da parte di dio ricevuta sul set del film di Abel Ferrara, Padre Pio. Shia LaBeouf si è convertito al Cattolicesimo. L'attore ha scoperto la fede mentre si preparava per interpretare Padre pio nel film di Abel Ferrara che verrà presentato in anteprima a Venezia 2022 alle Giornate degli Autori. Shia LaBeouf si è seduto col Vescovo Robert Barron dei Word on Fire Catholic Ministries per una lunga conversazione su religione, fede e sulla sua conversione al Cattolicesimo. LaBeouf, la cui madre è ebrea, ha studiato il Cattolicesimo mentre si preparava per il ruolo di Padre ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 26 agosto 2022)ha descritto il processo di conversione ale la chiamata da parte di dio ricevuta sul set del film di Abel Ferrara,Pio.si è convertito al. L'attore ha scoperto la fede mentre si preparava per interpretarepio nel film di Abel Ferrara che verrà presentato in anteprima a Venezia 2022 alle Giornate degli Autori.si è seduto col Vescovo Robert Barron dei Word on Fire Catholic Ministries per una lunga conversazione su religione, fede e sulla sua conversione al, la cui madre è ebrea, ha studiato ilmentre si preparava per il ruolo di...

