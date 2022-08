Nuove Tessere Sanitarie: ecco perché non hanno il microchip (Di venerdì 26 agosto 2022) La tessera sanitaria è diventata un documento fondamentale e non solo per certificare l’iscrizione al servizio sanitario nazionale, ma anche come Carta servizi per oltre a mostrare i dati anagrafici consente anche la gestione delle pratiche di identificazione e autenticazione online, dei servizi offerti sui portali istituzionali, la firma elettronica e la consultazione dei documenti disponibili sui canali della Pubblica amministrazione. Dal primo di giugno, però, è stata autorizzata la diffusione della tessera in una versione semplificata, emessa direttamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Leggi anche: Detrazioni spese mediche, non serve lo scontrino: le novità del Decreto Semplificazioni Nella nuova tessera sanitaria manca il microchip Manca il microchip nel nuovo documento, che finora ha consentito l’accesso ai servizi online. “La ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 26 agosto 2022) La tessera sanitaria è diventata un documento fondamentale e non solo per certificare l’iscrizione al servizio sanitario nazionale, ma anche come Carta servizi per oltre a mostrare i dati anagrafici consente anche la gestione delle pratiche di identificazione e autenticazione online, dei servizi offerti sui portali istituzionali, la firma elettronica e la consultazione dei documenti disponibili sui canali della Pubblica amministrazione. Dal primo di giugno, però, è stata autorizzata la diffusione della tessera in una versione semplificata, emessa direttamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Leggi anche: Detrazioni spese mediche, non serve lo scontrino: le novità del Decreto Semplificazioni Nella nuova tessera sanitaria manca ilManca ilnel nuovo documento, che finora ha consentito l’accesso ai servizi online. “La ...

