“Non mi ci ritrovo più”: icona della musica esclude la sua presenza a Sanremo 2023! (Di venerdì 26 agosto 2022) Una delle icone della musica italiana ha deciso di escludere definitivamente una sua presenza a Sanremo 2023: parole glaciali per i fan. Oramai è ufficiale questa icona della musica italiana non ci sarà nella prossima edizione del Festival di Sanremo. Le sue parole sono glaciali per i fan: scopriamo la motivazione dietro il rifiuto alla L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 26 agosto 2022) Una delle iconeitaliana ha deciso dire definitivamente una sua2023: parole glaciali per i fan. Oramai è ufficiale questaitaliana non ci sarà nella prossima edizione del Festival di. Le sue parole sono glaciali per i fan: scopriamo la motivazione dietro il rifiuto alla L'articolo proviene da Inews24.it.

morta_frella : @conilsoledritto spero di sì perché se la mordono non mi ritrovo più la patata - cleopheas : Io nella vita mi complico sempre le cose. Invece di trovare la strada più facile, scelgo i percorsi a ostacoli più… - NOprisonersEVER : @ziggymagenta_d non seguo UN SINGOLO politico o giornalista mainstream o scrittore/ice che qui fa l'attivista al so… - cr_wildbandana : io: 'ma no non sono gelosa,mi fido' io che nel mentre mi ritrovo con 4 tipi di cristalli diversi e tanta voglia di piccìare - 123zhanzhan123 : RT @ThatsSoLeo1: Non io che ritrovo nel cloud le foto della #shampoochallenge di anni fa ?????? ditemi che non sono l’unico che faceva ste cag… -