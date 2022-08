Militare greca 19enne morta a Napoli, disposta l’autopsia (Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Procura di Napoli ha disposto l’esame autoptico sulla salma della cadetta 19enne greca Thalia Kordambalou, che prestava servizio sulla nave Militare Promitheus, deceduta la notte tra il 24 e 25 agosto scorsi in un ospedale di Napoli dove l’unità della flotta ellenica aveva fatto tappa. Gli accertamenti, assicurano gli inquirenti, saranno eseguiti in tempi brevi per consentire una rapida restituzione della salma ai familiari. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Procura diha disposto l’esame autoptico sulla salma della cadettaThalia Kordambalou, che prestava servizio sulla navePromitheus, deceduta la notte tra il 24 e 25 agosto scorsi in un ospedale didove l’unità della flotta ellenica aveva fatto tappa. Gli accertamenti, assicurano gli inquirenti, saranno eseguiti in tempi brevi per consentire una rapida restituzione della salma ai familiari. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

fanpage : È ancora avvolta dal mistero la morte della militare di 19 anni deceduta in ospedale a Napoli: la giovane si trovav… - SkyTG24 : Ripartita da Napoli nave militare greca in quarantena: ricoverato altro membro equipaggio - Yogaolic : RT @ANSACampania: Riparte da Napoli nave militare greca posta in quarantena - anteprima24 : ** Militare greca 19enne morta a #Napoli, disposta l'#Autopsia ** - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Ripartita da Napoli nave militare greca in quarantena: ricoverato altro membro equipaggio -