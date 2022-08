Migranti, Sud preso d’assalto. E il Viminale si balocca coi dati e il nesso tra sbarchi e sicurezza (Di venerdì 26 agosto 2022) Migranti, la situazioni sbarchi nel sud d’Italia è fuori controllo. Solo ieri, sulle coste calabresi, sono approdati 443 emigrati arrivati a bordo di un peschereccio. Mentre nella martoriata Lampedusa proseguono gli arrivi di massa, suddivisi in 3 blocchi, che hanno portato sulla più grande delle Pelagie oltre 400 Migranti, per la maggior parte uomini, che sono stati tutti trasferiti tutti nell’hotspot di cala Imbriacola. L’ultimo sbarco è avvenuto tra la notte e l’alba, quando al porto sono scesi in 142. Che si aggiungono ai 220 arrivati ieri. I primi 82, tutti uomini e di varie nazionalità, sono stati intercettati dai militari della Guardia costiera a bordo di un barcone lasciato alla deriva. Intorno alle 5 del mattino, invece, il pattugliatore della Guardia di finanza ha condotto al molo Favaloro 60 tunisini. Tutti ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 26 agosto 2022), la situazioninel sud d’Italia è fuori controllo. Solo ieri, sulle coste calabresi, sono appro443 emigrati arrivati a bordo di un peschereccio. Mentre nella martoriata Lampedusa proseguono gli arrivi di massa, suddivisi in 3 blocchi, che hanno portato sulla più grande delle Pelagie oltre 400, per la maggior parte uomini, che sono stati tutti trasferiti tutti nell’hotspot di cala Imbriacola. L’ultimo sbarco è avvenuto tra la notte e l’alba, quando al porto sono scesi in 142. Che si aggiungono ai 220 arrivati ieri. I primi 82, tutti uomini e di varie nazionalità, sono stati intercettati dai militari della Guardia costiera a bordo di un barcone lasciato alla deriva. Intorno alle 5 del mattino, invece, il pattugliatore della Guardia di finanza ha condotto al molo Favaloro 60 tunisini. Tutti ...

