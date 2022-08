Lazio-Inter 3-1 | Sarri cala tris contro Inzaghi – I gol Video

(Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – Labatte l’per 3-1 nel match valido per la terza giornata della Serie A 2022-2023. La formazione di– in gol con Felipe Anderson, Luis Alberto e Pedro – sale a 7 punti e scavalca la squadra diportandosi al comando della classifica in attesa delle altre partite del weekend. I nerazzurri, a cui non basta il provvisorio pareggio di Lautaro, rimangono a quota 6.3-1, gli highlights della partita () LA PARTITA – L’parte con atteggiamento aggressivo e va al tiro in un paio di occasioni con Gagliardini. Lasi scuote e batte un colpo al 16?. Marusic da sinistra suggerisce, Immobile gira in diagonale e sfiora il palo: palla fuori di pochi centimetri. I biancocelesti ...

PoojaMedia : Lazio are chopping Inter Milan like Korede Spaghetti ?? - FBiasin : Vittoria stra-meritata della #Lazio: più precisa, più tecnica, questa sera “più squadra” dell’#Inter. Nerazzurri… - carlolaudisa : All’Olimpico l’#Inter si sgonfia nella rioresa. Il 3-1 della #Lazio firmato dai subentrati Luis Alberto e Pedro. Sa… - Federica081887 : RT @LazioChannel: La gioia e l'orgoglio di avere l'aquila sul petto. #LuisAlberto ?? #Lazio #Inter #SerieA - amornerazzurro : RT @86_pongo: ?? Tensione nel tunnel dell’olimpico. Skriniar ha tentato di irrompere nello spogliatoio della Lazio, urlando ad Acerbi di tra… -

Così Simone Inzaghi dopo la bruciante sconfitta dell'per 3 - 1 in casa della. "Questo era uno scontro diretto, sapevamo di dover fare di più per portare a casa una partita così ...Così il tecnico dellaMaurizio Sarri ha commentato ai microfoni di DAZN la vittoria per 3 - 1 all' Olimpico sull'. "Ora dobbiamo dare un seguito, trovare continuità, senza pensare che ...Dunque, c'è una minima parte di tifoseria milanista (sparuta, ma molto rumorosa al bar dei social e pavidamente insinuata in alcune radio e tv minori) che allo stesso tempo si indigna per le spese fuo ...Partita impegnativa dal punto di vista fisico per i biancocelesti, soprattutto a causa del gran caldo e dell'alto tasso di umidità. Ma partita importante anche viste le precarie condizioni fisiche di ...