L’Ascoli va su Pedro Mendes, strada spianata per Simy al Benevento (Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – La concorrenza si è fatta da parte. L’Ascoli ha deciso di rompere gli indugi e non attendere ulteriormente Simy. La società bianconera ha abbandonato la pista che portava al nigeriano della Salernitana, andando con decisione sul portoghese Pedro Mendes, giocatore di proprietà dello Sporting Lisbona, lo scorso anno in forza al Rio Ave. Una decisione che favorisce il Benevento, con la Strega che ha messo le mani sul gigante di Lagos, pronto a sbarcare alla corte di Fabio Caserta. Restano da limare gli ultimi dettagli con la Salernitana, ma le probabilità di arrivare a Simy per Pasquale Foggia continuano a lievitare con il trascorrere delle ore. Il trentenne attaccante nigeriano è in cerca di rilancio dopo una stagione deludente ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– La concorrenza si è fatta da parte.ha deciso di rompere gli indugi e non attendere ulteriormente. La società bianconera ha abbandonato la pista che portava al nigeriano della Salernitana, andando con decisione sul portoghese, giocatore di proprietà dello Sporting Lisbona, lo scorso anno in forza al Rio Ave. Una decisione che favorisce il, con la Strega che ha messo le mani sul gigante di Lagos, pronto a sbarcare alla corte di Fabio Caserta. Restano da limare gli ultimi dettagli con la Salernitana, ma le probabilità di arrivare aper Pasquale Foggia continuano a lievitare con il trascorrere delle ore. Il trentenne attaccante nigeriano è in cerca di rilancio dopo una stagione deludente ...

