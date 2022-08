In pellegrinaggio dopo la scomparsa della moglie, Lino ha un malore e muore: “Le aveva fatto una promessa” (Di venerdì 26 agosto 2022) Morto in pellegrinaggio a Medjigorie. Lino Vedovato, 82 anni, è stato colpito da un malore improvviso dopo essere stato in pellegrinaggio nella località in cui, il 25 giugno 1981, sei ragazzi di Medjugorje vedono e parlano alla Madonna. L’uomo, residente a Scorzè, in provincia di Venezia, in veneto, la settimana scorsa era partito per Medjugorie, con il gruppo di Campocroce di Mogliano, per mantenere la promessa fatta alla moglie mancata un anno fa. dopo la gita nel santuario della Madonna di Medjugorie insieme al gruppo di fedeli partiti da Mogliano, l’ottantaduenne si è sentito male durante la colazione, poco prima di rientrare a casa in pullman, e per lui non c’è stato niente da fare. Morto in ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 26 agosto 2022) Morto ina Medjigorie.Vedovato, 82 anni, è stato colpito da unimprovvisoessere stato innella località in cui, il 25 giugno 1981, sei ragazzi di Medjugorje vedono e parlano alla Madonna. L’uomo, residente a Scorzè, in provincia di Venezia, in veneto, la settimana scorsa era partito per Medjugorie, con il gruppo di Campocroce di Mogliano, per mantenere lafatta allamancata un anno fa.la gita nel santuarioMadonna di Medjugorie insieme al gruppo di fedeli partiti da Mogliano, l’ottantaduenne si è sentito male durante la colazione, poco prima di rientrare a casa in pullman, e per lui non c’è stato niente da fare. Morto in ...

