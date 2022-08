Ilary e Totti al capolinea: si deciderà tutto nei primi giorni di Settembre (Di venerdì 26 agosto 2022) Novità sulla coppia (ormai ex-coppia) più chiacchierata del momento: si avvicina la data più importante per Francesco Totti e Ilary Blasi. Non si sa se qualcosa andrà storto. A riportare gli ultimi aggiornamenti su una delle coppie più famose e longeve d’Italia è stato ‘Il Corriere della Sera’, che ha rivelato qualche dettaglio in più sulla loro separazione, che a brevissimo dovrebbe diventare ufficiale. Al momento i due si stanno godendo gli ultimi giorni di vacanze estive, nonostante questa volta si trovino l’uno lontano dall’altra. L’ex capitano della Roma è rimasto in Italia, a Sabaudia, mentre la conduttrice dell’Isola dei Famosi si sta godendo una vacanza da sogno in Croazia. Lo testimoniano i diversi scatti e video pubblicati sul suo profilo Instagram, dove Ilary Blasi si è mostrata in una mise ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 26 agosto 2022) Novità sulla coppia (ormai ex-coppia) più chiacchierata del momento: si avvicina la data più importante per FrancescoBlasi. Non si sa se qualcosa andrà storto. A riportare gli ultimi aggiornamenti su una delle coppie più famose e longeve d’Italia è stato ‘Il Corriere della Sera’, che ha rivelato qualche dettaglio in più sulla loro separazione, che a brevissimo dovrebbe diventare ufficiale. Al momento i due si stanno godendo gli ultimidi vacanze estive, nonostante questa volta si trovino l’uno lontano dall’altra. L’ex capitano della Roma è rimasto in Italia, a Sabaudia, mentre la conduttrice dell’Isola dei Famosi si sta godendo una vacanza da sogno in Croazia. Lo testimoniano i diversi scatti e video pubblicati sul suo profilo Instagram, doveBlasi si è mostrata in una mise ...

infoitcultura : Ilary Blasi si lascia andare, “Ti vorrei abbracciare…”. La dedica dolcissima a Totti commuove i fan - ParliamoDiNews : Ilary Blasi racconterà la verità sulla rottura con Francesco Totti a Verissimo? Le ultime indiscrezioni #IlaryBlasi… - Raguthi : A me delle coppie che si lasciano dopo aver visto Totti e Ilary non me ne frega più nulla, basta che non mi lascio io - VetustoD : Seguo @MediasetTgcom24, @LaStampa e pure @repubblica e adesso so tutto su: • La rottura tra Totti ed Ilary. • I pe… - cristinarogledi : @LuiMon78 Se in una coppia succede qualcosa di grave si prendono decisioni conseguenti: si perdona o ci si lascia.… -