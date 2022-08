Highlights e gol Lazio-Inter 3-1: Serie A 2022/2023 (VIDEO) (Di venerdì 26 agosto 2022) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Lazio-Inter, match valevole per la terza giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Olimpico i padroni di casa passano in vantaggio a fine primo tempo grazie al colpo di testa vincente di Felipe Anderson. Ad inizio ripresa la reazione dei nerazzurri: Lautaro Martinez con la zampata vincente trova il gol del pareggio e qualche minuto più tardi Dumfries ha la chance del 2-1. A spaccare la partita è Luis Alberto che con un destro impressionante la mette sotto l’incrocio e fa 2-1, in contropiede arriva anche la rete del definitivo 3-1 di Pedro. LE PAGELLE E I VOTI SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022) Ildei gol e deglidi, match valevole per la terza giornata del campionato di. Allo stadio Olimpico i padroni di casa passano in vantaggio a fine primo tempo grazie al colpo di testa vincente di Felipe Anderson. Ad inizio ripresa la reazione dei nerazzurri: Lautaro Martinez con la zampata vincente trova il gol del pareggio e qualche minuto più tardi Dumfries ha la chance del 2-1. A spaccare la partita è Luis Alberto che con un destro impressionante la mette sotto l’incrocio e fa 2-1, in contropiede arriva anche la rete del definitivo 3-1 di Pedro. LE PAGELLE E I VOTI SportFace.

