(Di venerdì 26 agosto 2022) Il dottorando dell'università di Bologna studia un metodo per estrarre questi elementi, scarsissimi ma essenziali per i computer, i cellulari e la transizione energetica. "Giro per gli autodemolitori alla ricerca di motori usati. Il mio studio ormai è un'officina"

angiuoniluigi : RT @repubblica: Gianluca Torta: 'Tra i rifiuti c'è un giacimento di terre rare. E io lo raggiungerò' - Bianca34874951 : RT @repubblica: Gianluca Torta: 'Tra i rifiuti c'è un giacimento di terre rare. E io lo raggiungerò' - repubblica : Gianluca Torta: 'Tra i rifiuti c'è un giacimento di terre rare. E io lo raggiungerò' - angiuoniluigi : RT @repubblica: Gianluca Torta: 'Tra i rifiuti c'è un giacimento di terre rare. E io lo raggiungerò' [di Elena Dusi] - repubblica : Gianluca Torta: 'Tra i rifiuti c'è un giacimento di terre rare. E io lo raggiungerò' [di Elena Dusi] -

la Repubblica

"Buongiorno, sono, dottorando dell'università di Bologna. Vorrei smontare alcune delle sue auto per cercare le terre rare nascoste nel motore. Mi darebbe il permesso". No, difficilmente un ...... Andrea e Michele,Gazzoli, ha giocato con il pubblico senza 'effetti speciali', tra gag, ... Ciliegina sulladella numerosa e multiforme line up di artisti la presenza di Gianni Morandi, ... Gianluca Torta: "Tra i rifiuti c'è un giacimento di terre rare. E io lo raggiungerò" Il dottorando dell'università di Bologna studia un metodo per estrarre questi elementi, scarsissimi ma essenziali per i computer, i cellulari e la ...Esordio in Coppa per i rossazzurri che nel frattempo hanno ufficializzato l'ingaggio dell'attaccante. Il tecnico Ferraro: «Tutti daranno il massimo contro di noi perché offriamo visibilità» ...