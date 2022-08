Elisabetta Canalis: tutta bagnata infiamma il web | “Il giorno che ti incontrerò …morirò felice” (Di venerdì 26 agosto 2022) L’ex velina ha uno dei profili Instagram più seguiti. Non è avara di scatti per i suoi followers ed ogni nuovo post suscita la reazione entusiastica dei suoi fans. Elisabetta Canalis (Instagram)Elisabetta Canalis, il volto che viene subito alla mente quando si parla di veline, è ormai un personaggio consolidato nello star system italiano. I suoi profili social sono “saccheggiati” dagli ammiratori e lei, dal canto suo, non li delude. Resta bellissima ed affascinante nonostante il tempo che passa. Dalla Sardegna al bancone di Striscia Elisabetta nasce a Sassari, in Sardegna. Suo padre è radiologo e sua madre professoressa. Dopo il diploma Elisabetta si trasferisce a Milano per continuare gli studi, si iscrive alla facoltà di lingue e letterature straniere, ma non conseguirà mai la ... Leggi su newstv (Di venerdì 26 agosto 2022) L’ex velina ha uno dei profili Instagram più seguiti. Non è avara di scatti per i suoi followers ed ogni nuovo post suscita la reazione entusiastica dei suoi fans.(Instagram), il volto che viene subito alla mente quando si parla di veline, è ormai un personaggio consolidato nello star system italiano. I suoi profili social sono “saccheggiati” dagli ammiratori e lei, dal canto suo, non li delude. Resta bellissima ed affascinante nonostante il tempo che passa. Dalla Sardegna al bancone di Striscianasce a Sassari, in Sardegna. Suo padre è radiologo e sua madre professoressa. Dopo il diplomasi trasferisce a Milano per continuare gli studi, si iscrive alla facoltà di lingue e letterature straniere, ma non conseguirà mai la ...

palermomaniait : Cambio di look per Elisabetta Canalis: in lingerie per farsi tagliare i capelli - -