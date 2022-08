Due atti unici di Eduardo di scena all’Arbostella (Di venerdì 26 agosto 2022) Proseguono gli spettacoli all’Arena Arbostella, la struttura estiva realizzata dal Comune di?Salerno nello spazio antistante il Teatro Gino Esposito al Parco?Arbostella. Questa sera alle ore 21, con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti di scena ci sarà la compagnia “La Piccola Crocchia che presenterà “Omaggio a Eduardo”. Si tratta di un mini percorso attraverso l’arte di Eduardo che non si limita solo al teatro ma anche come poeta. Saranno di fatto presentati due atti unici, “Pericolosamente” e “Amicizia”, nonché alcune poesie dell’autore; con leggerezza e ironica verranno trattati i temi dell’amore, della pace, dell’amicizia dove un pubblico attento potrà cogliere tutte le sfumature. La regia dello spettacolo è a cura di Flavio?Donatantonio, di scena Alberto Ventura,?Rosanna ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 26 agosto 2022) Proseguono gli spettacoli all’Arena Arbostella, la struttura estiva realizzata dal Comune di?Salerno nello spazio antistante il Teatro Gino Esposito al Parco?Arbostella. Questa sera alle ore 21, con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti dici sarà la compagnia “La Piccola Crocchia che presenterà “Omaggio a”. Si tratta di un mini percorso attraverso l’arte diche non si limita solo al teatro ma anche come poeta. Saranno di fatto presentati due, “Pericolosamente” e “Amicizia”, nonché alcune poesie dell’autore; con leggerezza e ironica verranno trattati i temi dell’amore, della pace, dell’amicizia dove un pubblico attento potrà cogliere tutte le sfumature. La regia dello spettacolo è a cura di Flavio?Donatantonio, diAlberto Ventura,?Rosanna ...

