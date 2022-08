Dahmer | online la prima immagine della serie con Evan Peters

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 26 agosto 2022) Netflix ha pubblicato ladi, la nuova attesissimatv che mostranei panni del famigerato personaggio. Netflix ha rilasciato anche un brevissimo teaser di 9 secondi per lalimitata.è stata creata da Ryan Murphy, l’uomo dietro American Horror Story, e dal co-creatore di The Politician and Hollywood Ian Brennan.: rilasciata laimmaginanuovatv conNetflixLo show, che è stato anche chiamato Monster: The JeffreyStory, racconterà la terribile storia del serial killer Jeffrey, che ha ucciso diciassette giovani ...