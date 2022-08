(Di venerdì 26 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Questa settimana osserviamo unnel numero di nuovi-19 nel nostro Paese e il tasso di incidenza si fissa a 277 per 100mila abitanti. L'Rt però mostra un'ulteriore tendenza alla diminuzione, siamo intorno a 0,74 quindi bel al didella”. Lo afferma il Direttore generale prevenzione del Ministero della Salute, Giovanni, nella sua consueta analisi settimanale della situazione-19 in Italia. Ci sono troppi ultra 60enni che non hanno ancora effettuato la seconda dose booster”. Lo afferma il Direttore generale prevenzione del ministero della Salute, Giovanni, nella sua analisi sui contagi. “Considerato il lieve ...

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Covid, Rezza “Leggero incremento casi ma Rt sotto soglia epidemica” - - Tele_Nicosia : Covid, Rezza “Leggero incremento casi ma Rt sotto soglia epidemica” - blogsicilia : #notizie #sicilia Covid, Rezza 'Leggero incremento casi ma Rt sotto soglia epidemica' - - ledicoladelsud : Covid, Rezza “Leggero incremento casi ma Rt sotto soglia epidemica” - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Covid, Rezza invita a vaccinarsi: “Troppi over 60 non hanno fatto il secondo booster” -

...Superiore di Sanità in Italia c'è stato un 'leggero incremento dei nuovi casi di- 19, il ... Lo ha spiegato Giannidirettore del dipartimento di Malattie infettive dell'Istituto superiore di ...'Questa settimana osserviamo un leggero incremento nel numero di nuovi casi- 19 nel nostro Paese e il tasso di incidenza si fissa a 277 per 100mila abitanti. L'Rt però mostra un'ulteriore tendenza alla diminuzione, siamo intorno a 0,74 quindi bel al di sotto della ...ROMA (ITALPRESS) – “Questa settimana osserviamo un leggero incremento nel numero di nuovi casi Covid-19 nel nostro Paese e il tasso di incidenza si fissa a 277 per 100mila abitanti. L’Rt però mostra u ...Milano, 26 ago. (askanews) - Secondo l'analisi settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità in Italia c'è stato un 'leggero incremento dei ...