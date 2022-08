CorSport: Ronaldo al Napoli, De Laurentiis chiede 140 milioni per Osimhen (Di venerdì 26 agosto 2022) Cristiano Ronaldo offerto al Napoli, per Osimhen servono almeno 140 milioni! Jorge Mendes sta lavorando per portare CR7 in una squadra che gioca la Champions e sta progettando un’offerta del Manchester United per il centravanti nigeriano Anche il Corriere dello Sport riprende la notizia della trattativa di Mendes per provare a portare Cristiano Ronaldo al Napoli, data dal Napolista a luglio e nelle ultime ore confermata da Di Marzio e oggi anche su Tuttosport. La chiave dell’affare è Victor Osimhen. Mendes ci lavora da mesi. Il quotidiano sportivo scrive: “Jorge Mendes sta offrendo Cristiano Ronaldo al Napoli. Il potente agente portoghese, che assiste anche Keylor Navas, vuole accontentare il suo più illustre ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 26 agosto 2022) Cristianoofferto al, perservono almeno 140! Jorge Mendes sta lavorando per portare CR7 in una squadra che gioca la Champions e sta progettando un’offerta del Manchester United per il centravanti nigeriano Anche il Corriere dello Sport riprende la notizia della trattativa di Mendes per provare a portare Cristianoal, data dalsta a luglio e nelle ultime ore confermata da Di Marzio e oggi anche su Tuttosport. La chiave dell’affare è Victor. Mendes ci lavora da mesi. Il quotidiano sportivo scrive: “Jorge Mendes sta offrendo Cristianoal. Il potente agente portoghese, che assiste anche Keylor Navas, vuole accontentare il suo più illustre ...

