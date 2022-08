Como, altro colpo in arrivo: dal Cagliari ecco Faragò (Di venerdì 26 agosto 2022) Tra le regine del mercato di Serie B rientra a pieno titolo il Como. Il club lariano è balzato sugli scudi delle cronache internazionali pe... Leggi su calciomercato (Di venerdì 26 agosto 2022) Tra le regine del mercato di Serie B rientra a pieno titolo il. Il club lariano è balzato sugli scudi delle cronache internazionali pe...

sportli26181512 : Como, altro colpo in arrivo: dal Cagliari ecco Faragò: Tra le regine del mercato di Serie B rientra a pieno titolo… - NMercato24 : Como, altro colpo: quasi fatta per Cutrone. #Calciomercato #26Agosto - Lomby1926 : @gioseph06 @Jack51248042 @Napoli_Report Ma poi puoi mai sostituire Osimhen con Ronaldo? Se vuole venire facesse com… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Calciomercato Como, altro colpo in arrivo: c’è l’accordo per l’ex Milan Cutrone - Mediagol : Calciomercato Como, altro colpo in arrivo: c’è l’accordo per l’ex Milan Cutrone -