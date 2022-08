Calendario Roma Europa League 2022/2023: programma, date e orari di tutte le partite (Di venerdì 26 agosto 2022) Il Calendario, le date e gli orari di tutte le partite della Roma alla fase a gironi di Europa League 2022/2023. Campionessa in carica della Conference League, la squadra di Josè Mourinho ha conosciuto le avversarie al sorteggio di Istanbul: La Roma vuole replicare gli ottimi risultati di questi anni che le hanno consentito di arrivare al sorteggio con 100.000 punti ranking. La squadra giallorossa è la seconda testa di serie del torneo, in virtù di due semifinali europee (Champions 2018, Europa League 2021) e di un trionfo (Conference 2022). Ora Mourinho vuole percorrere la strada che porta a Budapest. Ricordiamo che le vincitrici ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022) Il, lee glidiledellaalla fase a gironi di. Campionessa in carica della Conference, la squadra di Josè Mourinho ha conosciuto le avversarie al sorteggio di Istanbul: Lavuole replicare gli ottimi risultati di questi anni che le hanno consentito di arrivare al sorteggio con 100.000 punti ranking. La squadra giallorossa è la seconda testa di serie del torneo, in virtù di due semifinali europee (Champions 2018,2021) e di un trionfo (Conference). Ora Mourinho vuole percorrere la strada che porta a Budapest. Ricordiamo che le vincitrici ...

Rossonerosemper : RT @taraabtismo: @NeferMan @Rossonerosemper Aiuto non avevo letto la roba del calendario. Durante la CAF senza centrocampo Juve (senza pubb… - taraabtismo : @NeferMan @Rossonerosemper Aiuto non avevo letto la roba del calendario. Durante la CAF senza centrocampo Juve (sen… - Calciodiretta24 : Calendario Roma Europa League 2022-2023: date delle partite - marc_lamhofer : RT @cittadimodena: ?? Straordinarie geometrie ducali in Piazza Roma ?? Buon venerdì! B U O N W E E K E N D ?? 26 Agosto 23(° giorno del cale… - IgersModena : RT @cittadimodena: ?? Straordinarie geometrie ducali in Piazza Roma ?? Buon venerdì! B U O N W E E K E N D ?? 26 Ago… -