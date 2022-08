Beth Phoenix: “Un match con Rhea Ripley? Staremo a vedere” (Di venerdì 26 agosto 2022) Il main event dell’ultima puntata di Raw ha visto il match fra Damian Priest, che rappresentava il Judgment Day, ed Edge in cerca di vendetta nei confronti della sua ex-stable. La Rated R Superstar è riuscita a portarsi a casa la vittoria, salvo poi essere attaccato dal resto della stable ovvero Rhea Ripley e Finn Balor. A fermare il tutto ci ha pensato Beth Phoenix intervenuta in soccorso del marito. Beth vs Rhea? Sembra quindi ormai scontato un coinvolgimento diretto della stessa Beth nella storyline, con la Glamazon che con tutta probabilità si schiererà nuovamente al fianco di Edge per affrontare il Judgment Day. Ma si sta facendo strada anche un’idea che vedrebbe anche coinvolte direttamente Beth e ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 26 agosto 2022) Il main event dell’ultima puntata di Raw ha visto ilfra Damian Priest, che rappresentava il Judgment Day, ed Edge in cerca di vendetta nei confronti della sua ex-stable. La Rated R Superstar è riuscita a portarsi a casa la vittoria, salvo poi essere attaccato dal resto della stable ovveroe Finn Balor. A fermare il tutto ci ha pensatointervenuta in soccorso del marito.vs? Sembra quindi ormai scontato un coinvolgimento diretto della stessanella storyline, con la Glamazon che con tutta probabilità si schiererà nuovamente al fianco di Edge per affrontare il Judgment Day. Ma si sta facendo strada anche un’idea che vedrebbe anche coinvolte direttamentee ...

TSOWrestling : La Glamazon sarà in azione a #WWECastle? #TSOW #TSOS - theshieldofspo1 : Beth Phoenix è tornata questa notte a Monday Night RAW - TSOWrestling : Trovata la soluzione per tener testa a Rhea Ripley, grande ritorno a RAW. #TSOW #TSOS - zazoomblog : WWE: Edge non è solo Beth Phoenix pronta a combattere nuovamente al fianco del marito? - #Phoenix #pronta… - Zona_Wrestling : WWE: Edge non è solo, Beth Phoenix pronta a combattere nuovamente al fianco del marito? -