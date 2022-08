“Ballando con le Stelle”, Milly Carlucci stravolge tutto: le novità in arrivo (Di venerdì 26 agosto 2022) Milly Carlucci è al lavoro per offrire al suo affezionato pubblico una nuova fresca edizione di “Ballando con le Stelle”. Il dancing show del sabato sera di Raiuno farà il suo debutto l’8 ottobre del 2022. A sfidarsi a passi di danza saranno tredici coppie presi dal mondo dello spettacolo, cinema e tv, e dei social. Tra i concorrenti certe le partecipazioni di Iva Zanicchi, Nino D’Angelo, Enrico Montesano, Ema Stokholma. Nel cast anche Lorenzo Biagiarelli, il compagno di Selvaggia Lucarelli, che sarà chiamata a giudicare le performance. E ci sono tante croccanti novità in arrivo: secondo quanto si legge sul sito di Davide Maggio, al programma verrà meno la presenza della criminologa Roberta Bruzzone. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Sonia Bruganelli, ... Leggi su tvzap (Di venerdì 26 agosto 2022)è al lavoro per offrire al suo affezionato pubblico una nuova fresca edizione di “con le”. Il dancing show del sabato sera di Raiuno farà il suo debutto l’8 ottobre del 2022. A sfidarsi a passi di danza saranno tredici coppie presi dal mondo dello spettacolo, cinema e tv, e dei social. Tra i concorrenti certe le partecipazioni di Iva Zanicchi, Nino D’Angelo, Enrico Montesano, Ema Stokholma. Nel cast anche Lorenzo Biagiarelli, il compagno di Selvaggia Lucarelli, che sarà chiamata a giudicare le performance. E ci sono tante croccantiin: secondo quanto si legge sul sito di Davide Maggio, al programma verrà meno la presenza della criminologa Roberta Bruzzone. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Sonia Bruganelli, ...

