Annuncio in diretta su Navas al Napoli | quando può arrivare

Il Napoli è pronto a mettere le mani su Keylor Navas. Il club azzurro è ormai uscito allo scoperto, ma resta ancora da sbloccarsi la situazione tra il PSG e il calciatore per la buonuscita, oltre che tra lo stesso Paris e Fabian Ruiz. A fare il punto della situazione è il giornalista di Sky, Gianluca Di Marzio, che in diretta rivela: "Il Napoli continua ad avere quasi certezza di avere Keylor Navas. L'operazione è slegata da Fabian Ruiz, ma è comunque incastrata. Gli azzurri chiedono di più così potrebbero dare di più, potrebbe esserci la fumata bianca definitiva all'inizio della prossima settimana".

