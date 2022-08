UFFICIALE, il Lecce si regala il colpo Umtiti: i tifosi lo accolgono in delirio, lui si commuove (Di giovedì 25 agosto 2022) Quello che fino a qualche giorno sembrava un'ipotesi affascinante e suggestiva oggi diventa realtà: il Lecce si assicura dal Barcellona... Leggi su calciomercato (Di giovedì 25 agosto 2022) Quello che fino a qualche giorno sembrava un'ipotesi affascinante e suggestiva oggi diventa realtà: ilsi assicura dal Barcellona...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialUSLecce, ufficiale l'arrivo di #Umtiti in prestito dal @FCBarcelona ?? - Eurosport_IT : ?? Colpo del Lecce: ufficiale l'arrivo del difensore del Barcellona Samuel Umtiti ?? - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Umtiti è del Lecce: il difensore arriva in prestito dal Barcellona ?? ?? ?? - spaziolecce : RT @LecceCalcio: UFFICIALE – E’ un Lecce scatenato! In serata Pezzella in città per le visite mediche - - milanomagazine : In arresto due cittadini di origine pakistana di 20 e 31 anni perché ritenuti responsabili dei reati di resistenza… -