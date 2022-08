TPL Linea, dall'inizio dell'anno al 31 luglio sono 86.200 i passeggeri controllati: evasione al 9% (Di giovedì 25 agosto 2022) Leggo e sento parlare anche di lunghe telefonate tra il Cronaca Savona Savona, lutto al Ferraris - Pancaldo per la morte della Prof.ssa Barbara Carrara Posted on 13 Dicembre 2021 12 ... Leggi su 104news (Di giovedì 25 agosto 2022) Leggo e sento parlare anche di lunghe telefonate tra il Cronaca Savona Savona, lutto al Ferraris - Pancaldo per la mortea Prof.ssa Barbara Carrara Posted on 13 Dicembre 2021 12 ...

StampaSavona : TPL Linea, lotta ai «portoghesi» del biglietto: boom di sanzioni - ferpress : TPL Linea: lotta all’#evasione: boom di sanzioni, raddoppiano le riscossioni - lecodisavona : TPL Linea: “pronto intervento” a supporto del trasporto ferroviario - ComitatoAir : NON VOTATE LEGA. Assassini di art 10 ddl che metteva riordino nel comparto tpl non di linea. 40.000 aziende nell'ob… - ferpress : TPL Linea: nuovo servizio con #STAT e #Trenitalia. In caso di necessità #autobus da #turismo per i passeggeri -