Sylvester Stallone divorzia dalla moglie Jennifer Flavin dopo 25 anni. E copre il tatuaggio (Di giovedì 25 agosto 2022) Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Altri, invece, finiscono. E questo, purtroppo, è il caso di Sylvester Stallone, il noto attore che dopo ben 25 anni di matrimonio ha deciso di divorziare dalla moglie Jennifer Flavin. Perché Sylvester Stallone e la moglie si sono lasciati? Jennifer Flavin ha chiesto il divorzio al marito Sylvester Stallone dopo 25 anni di matrimonio. E lui ha pensato bene di coprirsi il tatuaggio che aveva e che ‘ritraeva’ il volto della moglie. La notizia della fine dell’amore è stata confermata da Tmz e pare che la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 25 agosto 2022) Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Altri, invece, finiscono. E questo, purtroppo, è il caso di, il noto attore cheben 25di matrimonio ha deciso dire. Perchée lasi sono lasciati?ha chiesto il divorzio al marito25di matrimonio. E lui ha pensato bene di coprirsi ilche aveva e che ‘ritraeva’ il volto della. La notizia della fine dell’amore è stata confermata da Tmz e pare che la ...

