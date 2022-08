Sorteggiato il girone di Champions League del Napoli: arriva la reazione di De Laurentiis! (Di giovedì 25 agosto 2022) A Istanbul, oggi alle ore 18, sono stati sorteggiati i gironi della prossima Champions League che prenderà ufficialmente il via il 13 settembre. Il Napoli è stato inserito nel gruppo A insieme ad Ajax, Liverpool e Rangers. FOTO: GETTY – Champions League Nel complesso il sorteggio è stato abbastanza benevolo per gli azzurri, nonostante i nomi e la caratura delle squadre presenti. Il Liverpool ha avuto un pessimo inizio di stagione mentre l’Ajax ha ceduto alcuni dei suoi giocatori più importanti e il Glasgow Rangers, nonostante l’impresa esterna con il PSV Eindhoven che gli è valsa la qualificazione, resta comunque un avversario abbordabile. Il primo commento ufficiale da parte del Napoli è arrivato tramite un tweet del presidente Aurelio De Laurentiis. ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 25 agosto 2022) A Istanbul, oggi alle ore 18, sono stati sorteggiati i gironi della prossimache prenderà ufficialmente il via il 13 settembre. Ilè stato inserito nel gruppo A insieme ad Ajax, Liverpool e Rangers. FOTO: GETTY –Nel complesso il sorteggio è stato abbastanza benevolo per gli azzurri, nonostante i nomi e la caratura delle squadre presenti. Il Liverpool ha avuto un pessimo inizio di stagione mentre l’Ajax ha ceduto alcuni dei suoi giocatori più importanti e il Glasgow Rangers, nonostante l’impresa esterna con il PSV Eindhoven che gli è valsa la qualificazione, resta comunque un avversario abbordabile. Il primo commento ufficiale da parte delto tramite un tweet del presidente Aurelio De Laurentiis. ...

