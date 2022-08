Sorteggi Champions League | girone di fuoco per l’Inter! Difficile per Juve e Napoli | sorride il Milan

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 25 agosto 2022) L’attesa è terminata! Si sono tenuti ad Istanbul idi. Le squadre in corsa nella competizione europea conoscono adesso le loro avversarie per la fase a gironi. Situazione difficilissima per l’Inter, finita in undicon Barcellona e Bayern Monaco. E’ andata un po’ meglio antus e, che comunque si trovano in un. Non sarà una passeggiata infine per il, che è però la squadra italiana nella situazione più ‘facile’. Le fasce Prima fascia: Real Madrid, Eintracht, Bayern, Psg, Porto,, Manchester City e AjaxSeconda fascia: Liverpool, Chelsea, Barcellona,ntus, Atletico Madrid, Siviglia, Lipsia, TottenhamTerza ...