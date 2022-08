Sopravvissuto alla valanga della Marmolada, Davide Carnielli si sta risvegliando dal coma (Di giovedì 25 agosto 2022) Ad annunciare la buona notizia è Valeria, sorella dell'alpinista coinvolto nella tragedia della Marmolada lo scorso 3 luglio: «Davide sta uscendo dal coma. Possiamo iniziare a sperare» Leggi su vanityfair (Di giovedì 25 agosto 2022) Ad annunciare la buona notizia è Valeria, sorella dell'alpinista coinvolto nella tragedialo scorso 3 luglio: «sta uscendo dal. Possiamo iniziare a sperare»

dottorcorbelli1 : @ACasperia @CristinaMolendi In realtà perchè un suo collaboratore maschio ha palpato il culo di altri maschi Alla c… - crisci_vincenza : Posto questo articolo perché parla di una delle mie scrittrici preferite e del romanzo L'isola di Arturo, da me sco… - maxmix47351596 : @AntonioDelSur1 @francelenzi e in quel giorno chi sarà sopravvissuto alla tabula rasa? - shalomroma : L’interessante intervista odierna di Luca Spizzichino a Shaul Ladany, marciatore israeliano sopravvissuto alla stra… - quemadator221 : @Genomalieno Proprietario dei centri commerciali russo IVAN CIOIKIOSKY Sopravvissuto alla bomba atomica HERO ITO A… -