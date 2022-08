Simeone: «Per un argentino come me è un onore essere qui, ho sempre voluto una piazza come questa» (Di giovedì 25 agosto 2022) Il Napoli presenta Giovanni Simeone in conferenza stampa a Castel Volturno. Il Cholito è uno degli ultimi acquisti della campagna estiva di mercato del club di De Laurentiis. Per un argentino come te cosa vuol dire arrivare a Napoli? «Per me è un onore e una bella responsabilità sapere che ci sono stati tanti argentini. Sono molto contento di essere qua, ho sempre voluto una piazza come questa, è unico per me e lo vivrò ogni giorno con la passione di voler dimostrare come sono fatti gli argentini». Al sorteggio di Champions vuoi incontrare tuo padre? «Non è importante, dobbiamo solo aspettare di vedere chi ci capita». «Penso di avere la personalità ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 25 agosto 2022) Il Napoli presenta Giovanniin conferenza stampa a Castel Volturno. Il Cholito è uno degli ultimi acquisti della campagna estiva di mercato del club di De Laurentiis. Per unte cosa vuol dire arrivare a Napoli? «Per me è une una bella responsabilità sapere che ci sono stati tanti argentini. Sono molto contento diqua, houna, è unico per me e lo vivrò ogni giorno con la passione di voler dimostraresono fatti gli argentini». Al sorteggio di Champions vuoi incontrare tuo padre? «Non è importante, dobbiamo solo aspettare di vedere chi ci capita». «Penso di avere la personalità ...

anperillo : In un sol colpo ecco #Simeone (ufficializzato), #Ndombele e #Raspadori (accordi raggiunti e visite mediche). Una gi… - AlfredoPedulla : #Simeone e l’ansia da annuncio. Tanto, ora nessuno si può inserire ?? Riepilogando: gli avvocati stanno per liberare… - ivan__serio : ???? #Simeone: “Mio padre mi ha detto che tutti gli argentini guardavano il #Napoli di Maradona, per me è un sogno”. #ForzaNapoliSempre - Salvato95551627 : RT @ivan__serio: ???? #Simeone: “Ho fatto esperienza in Italia. Essere a #Napoli è molto importante, devo dimostrare chi sono. Lotterò per i… - ivan__serio : ???? #Simeone: “Ho fatto esperienza in Italia. Essere a #Napoli è molto importante, devo dimostrare chi sono. Lotterò… -