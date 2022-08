San Leucio, furto in una tabaccheria: portati via sigarette e gratta e vinci (Di giovedì 25 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoRisveglio shock per la titolare di una tabaccheria di San Leucio del Sannio in via Maccabei. Dalla propria attività sono stati sottratti durante la notte sigarette e gratta e vinci, entrambi in corso di quantificazione. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoRisveglio shock per la titolare di unadi Sandel Sannio in via Maccabei. Dalla propria attività sono stati sottratti durante la notte, entrambi in corso di quantificazione. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

